„Die Füenf“ in Niederstetten

Niederstetten. Mehrmals waren die fünf schwäbischen Könige der A capella schon in Niederstetten zu Gast und so darf die Alte Turnhalle auch im Tourneeplan der Abschiedstour nicht fehlen. Am 25. Februar um 20 Uhr heißt es dann auch in Niederstetten: „Endlich! Die Abschiedstour mit Highlights aus 25 Jahren.“ Was ihre vielen Fans tief bedauern, ist für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso der Anfang von etwas Neuem. Karten gibt es in der Städtischen Mediothek Niederstetten oder unter Telefon 079327/60032 oder bei reservix.de.

