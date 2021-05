Die 7-Tage-Inzidenz bei 143,8

Hohenlohekreis. Im Hohenlohekreis lag die 7-Tages-Inzidenz am 11. Mai nach Mitteilung des Landratsamtes bei 143,8 pro 100 000 Einwohner.

In den vergangenen sieben Tagen wurden vom Gesundheitsamt vier neue Ausbruchsgeschehen erfasst und an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Es handelt sich dabei um zwei Unternehmen in der Hohenloher Ebene, ein Unternehmen im Jagsttal sowie eines im Großraum Künzelsau.

Für die derzeit geltenden Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) maßgeblich.

Um den Melde- und Übermittlungsverzug so gering wie möglich zu halten, werden die aktuellen Fallzahlen und Inzidenzwerte auf der Startseite von www.corona-im-hok.de nun analog zum RKI jeweils am Morgen für den Vortag aktualisiert. Dies gilt auch für das Dashboard des Hohenlohekreises. Weitere Informationen zu Meldewegen bzw. möglichen Meldeverzögerungen sind auch auf den Seiten des Landesgesundheitsamtes unter https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/ zu finden.

Die fehlerhaften Angaben in den Lageberichten des Landesgesundheitsamtes im April, die auf ein Update der Kontaktpersonenmanagementsoftware Sormas im Gesundheitsamt des Hohenlohekreises zurückzuführen waren, sind teilweise behoben. Damals fielen durch einen Übermittlungsfehler rund 240 Fälle aus der Statistik.

Datenkorrektur

Am 10. Mai wurde ein Teil dieser Fälle wieder eingespielt. Dadurch wurden in der Statistik des Landesgesundheitsamtes sowie des Robert Koch-Institutes an diesem Tag insgesamt 124 Fälle angegeben – aber nur fünf davon waren aktuelle Fälle. Die 119 wieder eingespielten „Altfälle“ haben sich nicht auf die Berechnung des aktuellen Inzidenzwertes ausgewirkt. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises geht davon aus, die Datenkorrektur innerhalb der kommenden Woche abschließen zu können.

