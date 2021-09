Der Wald ist keine Rennstrecke

Immer wieder kommt es in den Crailsheimer Wäldern zu unliebsamen Begegnungen zwischen Spaziergängern und Mountainbikern. Die Radtrails sind oft illegal angelegt. Die Stadt sucht das Gespräch mit den Radfahrern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Crailsheim. Viele Mountainbiker suchen sich mittlerweile ihren eigenen Weg durch das Unterholz und beschädigen damit nicht nur die Vegetation, sondern rufen auch immer wieder gefährliche Situationen hervor, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Es sei kein neues Phänomen, das Waldbesitzer und Förster in den vergangenen Monaten beschäftige, doch Corona habe es offensichtlicher gemacht: Durch die Wälder rund um Crailsheim ziehen sich immer mehr wild angelegte, befestige Strecken, die von Mountainbikern befahren werden.

Die Freizeitsportler nutzen die topografischen Gegebenheiten aus, um steile Kurven oder Sprünge zu bauen – dort, wo die natürlichen Umstände nicht ausreichen, wird auch mal nachgeholfen.

Viele Trailkurse sind illegal

Doch diese Strecken sind nach Angaben der Stadtverwaltung illegal und greifen auch aktiv in die Vegetation ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Trails werden so bearbeitet, dass sie mit hohem Tempo befahren werden können. Das heißt, die Wege werden begradigt und kleine Bäume möglicherweise auch gefällt. Allerdings gibt es Besitzer der Waldstücke, und diese werden oft nicht gefragt“, erklärt Revierförster Martin Doderer. Im Netz habe sich mittlerweile eine Community gebildet, in der die besten Strecken beworben und auf YouTube in Clips vorgestellt werden.

„Durch die technische Entwicklung der Fahrräder, die oftmals mit einem unterstützenden Akku betrieben werden, können die Trailstrecken dutzende Male hintereinander befahren werden. Durch Corona und die Kontaktbeschränkungen haben sich viele Menschen einen alternativen Sport gesucht und im Mountainbike gefunden“, weiß Doderer zu berichten.

Eine Alternative wären durch offizielle Stellen installierte Trails. Dem erteilt die Stadt jedoch eine Absage. „Wenn wir als Verwaltung eine Trailstrecke anlegen und betreiben, sind wir auch in der Verkehrssicherungspflicht.

Suche nach Kompromiss

Ein jederzeit gefahrenfreies Befahren solcher Kurse können wir aber nicht gewährleisten“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. „Mountainbike-Trails im Crailsheimer Stadtwald unter Federführung der Verwaltung sind deshalb aktuell nicht in Aussicht.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Allerdings könnte sich ein anderer Kompromiss entwickeln, wie Martin Doderer ergänzt: „Es bestünde die Möglichkeit, dass die Stadt eine Strecke in Zusammenarbeit mit den Nutzern anlegt, und letztere beispielsweise einen Verein gründen. Mit diesem könnte die Verwaltung einen Vertrag abschließen, womit auch die Verkehrssicherung durch diesen übernommen werden muss.“ Das Ziel sei eine Kanalisierung der Abfahrten auf einen kontrollierbaren Bereich, der durch gemeinschaftliche Projekte entwickelt werde.

Runder Tisch

Ähnliches habe auch die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Im Gegenzug sind dann die Biker jedoch verpflichtet, die wilden Strecken, die immer wieder auch gefährliche Situation mit unbeteiligten Fußgängern hervorrufen, zurückzubauen und wieder der Natur sowie den Waldbesitzern zu überlassen. In einem Runden Tisch, bestehend aus Radfahrern, Stadtverwaltung, Forstamt und Staatswald-Verwaltung soll über diese Möglichkeit demnächst gesprochen werden. Und auch beim kommenden Waldbegang des Gemeinderates wollen Grimmer und Doderer die Situation und mögliche Lösungen mit den Ratsmitgliedern thematisieren.