Der Vorbach war einst ein wilder Geselle

Mitte Juli schockierten Bilder der Flutkatastrophe ganz Deutschland. Derart extreme Regenfälle kannte man kaum in unseren Gefilden. Doch es gab sie – wie Walter Krüger herausgefunden hat.

Niederstetten. Zwar sind die „Weihnachtshochwässer“ und tauwetterbedingte Höchststände an Rhein und Mosel berüchtigt, zwar dürften sich viele Leserinnen und Leser noch an die Berichte über die Oderflut (1997) und das Elbehochwasser (2002) erinnern, aber hier, im Taubertal?

„Oh doch, es gab sie,“ berichtet der Niederstettener Heimatgeschichtler Walter Krüger. Nach den entsetzlichen Fluten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen grub er sich durch historische Zeugnisse im Umfeld der Vorbachkommune.

Unter anderem stieß er auf die anlässlich des 1990 gefeierten 100-jährigen Jubiläums des Gesangvereins Liederkranz Rinderfeld erschienene Jubiläumsbroschüre. Für die hatte Pfarrer Roland Stiehle die Rinderfelder Kirchenbücher durchforstet und unter anderem einen Kirchenbucheintrag aus dem August 1745 entdeckt, der über einen Wolkenbruch berichtete, „der ein so groß Waßer verursachte, dergleichen hier noch nicht gesehen noch geschehen ist.“ Über die Auswirkungen im unteren Dorfteil hatte der seinerzeitige Pfarrer Ernst Christoph Hoffmann aufgezeichnet, dass sie „erbärmlich um Hülf“ geschrien hätten, „aber kein Mensch zu ihnen kommen“ konnte.

Kein Platz im engen Bett

1930 legte der acht Jahre später mit seiner Familie aus Deutschland ausgewanderte jüdische Kaufmann Max Stern im Auftrag des Gemeinderats das erste „Heimatbuch der Gemeinde Niederstetten“ vor. Auch er wusste von Unwettern zu berichten und notierte: „Der kleine Vorbach war immer ein recht wilder Kamerad, besonders wenn rascher Schneegang oder Wolkenbrüche große Wassermassen von Berg zu Tal wälzten und diese Wassermassen keinen Platz in dem engen Bett fanden.“ So habe am 26. Juni 1624 eine Überschwemmung einen großen Teil der Stadtmauer weggerissen.

Oft wiederholt hätten sich „diese großen Wassernöte“ – zuletzt im Dezember 1895. Ein Jahr später wurde an der Oberstettener Straße die neue Vorbachbrücke gebaut und 1903 der Vorbachlauf erstmals einer „Korrektion“ unterzogen (nach: Stern S. 43).

Noch bis in die 50er Jahre des abgelaufenen Jahrhunderts sei, so Walter Krüger, etwa in Oberstetten der 14. Juli als arbeitsfreier „Hagelfeiertag“ gefeiert worden. Der Feiertag erinnerte an den gewaltigen Hagelschlag, der am 14. Juli 1873 das gesamte Getreide „wie von einer Walze umgedrückt“ hinterließ, berichtete im Herbst 1952 der damalige Oberlehrer Ernst Winkler, der für seinen Geschichts-, Gemeinschafts- und Heimatkundeunterricht und die Gemeinde generell eine heimatgeschichtliche Arbeit anfertigte. Seine fast 120 Seiten starke hektografierte Schrift unter dem Titel „Aus der Heimatgeschichte von Oberstetten“ dürfte dort wohl noch in manchem Bücherschrank zu finden sein.

Der Winkler-Band (Zitate S. 63 ff.) erweist sich als regelrechte, aus alten Gemeindebüchern notierte Fundgrube zu Wetterkapriolen: So sahen sich im Hochsommer 1641 die Einwohner mit starkem Reif auf den Weinbergen konfrontiert, dann mit einer bis November reichenden Dürre.

Als Horrorjahre können auch die Jahre 1698 und 1771 gelten. 1668 vernichtete eine gewaltige Überschwemmung im Januar die Aussaat, im Mai 1771 riss ein auf ein Gewitter folgendes Hochwasser „alle Stege, sogar die steinerne Brücke mitten im Dorf“ um. Gelagerte Eichenstämme wurden durch den Ort gerissen, und Reste der teilweise fast mannshoch gefallenen Hagelkörner fand man noch eine Woche nach dem Ereignis. Ebenso lange hätten die Einwohner gebraucht, um die Straßen wieder passierbar zu machen und die Keller von Steinen und Schlamm zu befreien. Zwei Stege bei der Reutalmühle habe ein Hochwasser 1818 weggerissen, und auch das Dezember-Hochwasser von 1895 habe Brücken und Straßen weg- und Gärten und Baumgüter überschwemmt und fortgerissen. Wie sich die Bilder gleichen…

1771 war auch für Niederstetten ein Jahr des Grauens, wie Egbert Schullehner im Jahr 1991 unter der Leitung von Walter Krüger erstellten Heimatbuch „650 Jahre Stadt Niederstetten“ anhand alter Kirchenbuch-Aufzeichnungen berichtet. Schier verhungert wäre man, berichten die historischen Blätter, hätte nicht Oberamtmann Strack über Holland importiertes Getreide beschaffen können.

„Über 6 Schuh hoch“

Ein bei Schrozberg am 11. Mai gefallener Wolkenbruch bescherte derartige Wassermassen, dass sie beim oberen Tor hereinbrachen. In seiner Jahreszusammenfassung berichtete der Pfarrer über Fluten, die „bey mir im Pfarrhof über 6 Schuh hoch standen.“ Nachdem das Waser abgeflossen war, sei „ein ganzer Kübel voll Karpfen, Schleyen, u. andrer Fische im Garten deß Pfarrhofs gesammlet“ worden. Nur ein paar Wochen später, am 18 Juni, richtete „abermalige Wassers-Noth u. Fluth“ in den Feldern „noch größeren Schaden an, u. War der Pfarr Keller mit Wasser biß oben angefüllt.“ (Heimatbuch, S. 184). Hagel zerschmetterte drei Jahre später Fenster, Dächer, Bäume und Weinstöcke, Äcker und Felder wurden „in der Zeit von anderthalb viertel Stunden dergestalt verstöhret und der Erden gleichgemacht …, daß mann keinen Halm mehr brauchbar vermuthet.“

Mit seinem Rückblick will Krüger keinesfalls die Flutgewalt klein reden, die jüngst Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen so schwer trafen. Doch sein Blick auf die Geschichte mahnt: Auch, wenn die Region bislang noch keinen Extrempreis für den Klimawandel zu schultern hat, sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen. Auch der Vorbach kann, wie Max Stern es formulierte, „ein recht wilder Kamerad“ sein.