Crailsheim. Der TSV Crailsheim feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer überreichte zu diesem Anlass an den Vereinsvorsitzenden Klaus-Jürgen Mümmler einen Scheck über 1750 Euro. Die großen Festivitäten werden aufgrund der Pandemie jedoch auf 2022 verschoben.

2554 Mitglieder

AdUnit urban-intext1

Der TSV Crailsheim ist mit 2554 Mitgliedern nicht nur der größte Sportverein in der Stadt, sondern auch der älteste. In diesem Jahr feiert der Turn- und Sportverein sein 175-jähriges Bestehen. Aufgrund der Pandemiesituation werden die großen Festivitäten jedoch auf das kommende Jahr verschoben. „Die Sicherheit geht in der aktuellen Lage eindeutig vor. Und wir wollen mit Jung und Alt gemeinsam feiern, weswegen wir eben auf 2022 warten werden“, sagt der Vereinsvorsitzende Klaus-Jürgen Mümmler.

Er nahm von Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer einen Scheck in Höhe von 1750 Euro entgegen. Mit dem Geld möchte die Stadt die Feierlichkeiten unterstützen und das Engagement des Vereins für die Stadtgesellschaft würdigen.

Viele Erfolge

„Die Menschen begegnen sich seit vielen Jahrzehnten hier. Der TSV leistet großartige Arbeit und kann auf viele Erfolge zurückblicken“, stellte Grimmer die Bedeutung des Vereins heraus. „Ob im Frauen- oder Männerfußball oder mit den Hakro Merlins im Basketball, die ebenfalls eine Abteilung des Vereins sind. Auch im Seniorensport ist der TSV erfolgreich unterwegs, auch wenn dieser Bereich sich vielleicht nicht immer so im Rampenlicht befindet.“

„Ehrenamt muss Spaß machen“

AdUnit urban-intext2

Möglich werde dies nur die die zahlreichen Mitglieder, die sich ehrenamtlich engagieren und viele Stunden ihrer Freizeit dafür opfern. „Ein Ehrenamt muss Spaß machen, denn dann gibt es uns auch viel zurück“, dankte Mümmler zugleich auch seinem Team. pm