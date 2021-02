Es ist wieder mal soweit, was von Anfang an zu befürchten war, als die Windräder kamen – ein toter Milan unter dem Windrad im Klosterwald.

Bei der Genehmigung hieß es im Gutachten, Milane fliegen nicht in den Wald, doch dieser Milan ist jetzt mitten im Wald von den Rotoren des Windrades getötet worden. Weitere neun Windräder stehen noch im und am Wald. Gerade eben (Mitte Februar), ist der Milan von seinem Winterquartier im Süden zurückgekommen – ein kilometerweiter strapaziöser Flug – im „sicher heimischen Wald“ in Deutschland getötet. Kein Nestbau, keine Jungenaufzucht, so schade und so grausam.

Es wurden schon zwei Wespenbussarde, ein Rotkehlchen, ein Winter-Goldhähnchen, eine Schwalbe, eine Fledermaus von den Windrädern umgebracht. Das sind nur die Tiere, die gefunden wurden, die Dunkelzimmer ist nicht bekannt. Wieviele werden es noch sein, die sterben müssen? Ein ehemals Intakter und wichtiger Mischwald ist für Vögel eine Todeszone geworden. Klimaschutz und Naturschutz mit Windrädern im Wald – das geht nicht.