Nach fast 70 Jahren konnte in Bieberehren wieder das Fest einer Primiz gefeiert werden. Bruder Markus Scholz von den Franziskaner-Minoriten, der am Samstag, 21. Mai in der Würzburger Franziskanerkirche durch den Erzbischof von Izmir (Türkei), Martin Kmetec, zum Priester geweiht wurde, feierte in Bieberehren seine Heimatprimiz.

Die letzte Primiz in der Taubertalgemeinde war am 26. Juli

...