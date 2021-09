Den Menschen aus der Seele sprechen

Sylvia Baumann aus Röttingen hat ein neues Album aufgenommen und präsentiert es auf Burg Brattenstein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Röttingen. Endlich wieder Musik live erleben, das ist möglich. Die Sängerin und Songschreiberin Sylvia Baumann aus Röttingen traut sich trotz der schwierigen Lage in der Künstler- und Veranstaltungsbranche etwas ganz Großes: Sie veröffentlichte dieser Tage nach monatelanger Arbeit ihr zweites Musikalbum „Einfach aus Liebe“ und gibt hierzu ein großes Releasekonzert im Röttinger Hof der Burg Brattenstein.

Die lange Erarbeitungsphase für das neue Album hat sich laut Produzent Thomas Hemming gelohnt. © Bild Tonstudio

Ihre große Leidenschaft, selbst Lieder zu schreiben, entstand erstmals durch den Verlust einer jungen Freundin mit ihrem ersten Lied: Die Erinnerung. „Das war mein Initialmoment und Antrieb, meine Gefühle zu Lebenssituationen in Liedern zu verarbeiten und vielen Menschen damit aus der Seele zu sprechen und ihnen Mut zu machen, auch mal hinter die Fassade eigener Gefühle zu schauen. Vielleicht sogar einen Perspektivwechsel für verschiedene Lebenssituationen dadurch zu bekommen“, beschreibt es die dreifache Mutter mit leuchtenden Augen, die zusammen mit ihrem Mann Alfons eine Natursteinfirma leitet.

Musikalische Familie

Dank ihrer musikalischen Familie entwickelte sie eine große musikalische Bandbreite und wuchs mit den Werken der großen Musiker dieses Jahrhunderts auf. Großartige Erfahrungen machte die gebürtige Helmstädterin dann als Frontsängerin in vielen Formationen, Chorleiterin und Intendantin und absolvierte eine Gesangsausbildung bei Fred Elsner. „Musik ist schon immer meine große Leidenschaft, Antrieb und Intension. Hieraus schöpfe ich meine Kraft und brenne dafür. Ich möchte daher keinen Bereich in meinem Leben missen, auch wenn es nicht immer leicht in der Umsetzung ist“, lacht die 39-Jährige.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Themen, die bewegen

Auf die Frage, wie die Ideen für Ihre Musik entstehen, meint sie: „Das ist ganz unterschiedlich, meistens bewegen mich Themen, die es wert sind, sie genauer anzuschauen. Da ist zum Beispiel die alte Frau am Fenster, die alleine ohne menschliche Nähe im Seniorenheim sitzt. Der Ersthelfer, der sogenannte Engelskämpfer, der sogar sein eigenes Leben für andere aufs Spiel setzt. Oder die Mutter, die ihr Kind als Feuerball in ihrem Leben bezeichnet, die immer für es da ist, um es Stück für Stück in seine eigene Selbstständigkeit zu begleiten. Mein neues Album ist so facettenreich geworden und umfasst viele Lebenskreisläufe. Von der Geburt, über die Heirat der großen Liebe, aber auch bis zum letzten Weg. Ich denke, dass alles in unserem Leben aus einer Kraft heraus entsteht und gelebt werden sollte.“

Viele Stilrichtungen

„Einfach aus Liebe“: Die modernen deutschen Popchansons vereinen viele Stilrichtungen in einer so noch nie dagewesenen Prägung. Produziert hat sie ihr zweites Album bei Produzent Thomas Hemming im Tonstudio Soundhouse7 in Igersheim, einem der meistgebuchten Studios in Baden-Württemberg. „Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit Sylvia und ihrem Team, lobt Hemming. Die Stücke wurden mit hochrangigen Profi-Musikern aus der Region weiter erarbeitet und arrangiert. Mir war dabei wichtig, dass die Ursprungsform ihrer Ideen, vor allem der wertvollen Texte und Melodien, nicht verfälscht wird. So bauten wir für jedes Lied eine eigene Klangwelt auf“, so der Produzent weiter. Das breite Spektrum ihrer Ausnahmestimme habe ihm dabei am meisten überzeugt. „Von leise zart bis Rockröhre – ihre Stimme hat einfach viel Power und kann sich in jede Stilistik einfügen.“ berichtet er voller Lob. Ihr zweites CD-Projekt „Einfach aus Liebe“ ist auf allen Streamingportalen online erhältlich. Das große Release-Livekonzert findet mit einer zehnköpfigen Band auf der großen Bühne der Frankenfestspiele mit der einzigartigen Kulisse im Hof der Burg Brattenstein am 18. September um 20.30 Uhr statt. Restkarten können noch unter www.sylviabaumann.de käuflich erworben werden.