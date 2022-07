Den Forst neu entdecken

Hohenlohekreis. Das Hohenloher Waldprogramm wartet auch im Juli mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen auf. Yoga-Begeisterte und solche, die es noch werden wollen, sind willkommen, am Donnerstag, 7. Juli, zur gemeinsamen Entspannung und Meditation nach Dörzbach zu kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort führt Yogalehrerin Carmen Vogt-Neuweiler in der einmaligen Atmosphäre des Waldes durch einfache Übungen, bei denen der Körper wohltuend gedehnt und neue Kraft für den Alltag getankt werden kann. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Kneippbecken beim Generationenpfad.

Kinder zwischen sechs und acht Jahren können am Freitag, 8. Juli, um 15 Uhr zur Wald-Yogastunde mit Anne Köppe kommen. Diese Stunde findet am Grillplatz in Schöntal-Aschhausen statt. Für beide Veranstaltungen sind eine Sportmatte oder feste Decke sowie bequeme Kleidung und etwas zum Trinken mitzubringen. Wer lieber einen Spaziergang macht, kann sich am Donnerstag, 14. Juli, um 18 Uhr der After-Work-Runde durch den Künzelsauer Stadtwald anschließen.

Mehr zum Thema Pro Region Wichtige Impulse gegeben Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stiftung Würth Hilfe wird dringend gebraucht Mehr erfahren

Waldpädagogin und Försterin Christine Neuweiler-Lieber nimmt alle Interessierten mit auf eine Erkundungstour rund um den Baum des Jahres 2022, die Rotbuche. Die häufigste Baumart im Hohenlohekreis gilt als „Mutter des Waldes“ und ist wichtige Rohstofflieferantin für Möbel, Industrie und Brennholz, aber auch Lebensort für viele Tiere im Wald. Beim abschließenden Waldbaden findet der Arbeitstag ein erholsames Ende. Treffpunkt ist in Künzelsau-Taläcker beim Parkplatz hinter der Freien Schule Anne-Sophie.

Am Freitag, 22. Juli, lädt Förster Sebastian Hoch in sein Revier ein und erklärt bei einem Waldrundgang, was sich hinter dem „Waldbau“, also der Bewirtschaftung von Wald, verbirgt. Er zeigt, wie sich der Wald in verschiedenen Stadien entwickelt, welche Aufgaben er und seine Kolleginnen und Kollegen im Wald haben und warum Waldbau überhaupt betrieben wird. Los geht es am Parkplatz Steinerner Tisch zwischen Bretzfeld-Schwabbach und Hölzern um 16 Uhr.

Die Veranstaltungen finden im Rahmen des Hohenloher Waldprogramms statt. Hier laden die Försterinnen und Förster des Hohenlohekreises in diesem Jahr zu mehr als 30 Veranstaltungen rund um das Thema Wald ein.

Zu allen Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung beim Forstamt notwendig unter Telefon: 07940 18-1560 oder E-Mail: HWP@hohenlohekreis.de.