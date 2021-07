Den Bürgern viel Neues berichtet

Was gibt es Neues in Niederstetten, was beschäftigt zurzeit Gemeinderat und Verwaltung und welche Fragen treiben die Bürger um? Das Bürgerinformationsgespräch in den Frickentalhallen gab am Montagabend Antworten darauf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Niederstetten. Das Interesse war groß an dem Informationsabend, der von den drei Listensprechern im Gemeinderat bzw. den stellvertretenden Bürgermeistern und Interims-Verwaltungsleiter Klaus Brodbeck bestritten wurde.

Schon im letzten Jahr hatte es an gleicher Stelle so ein Gesprächsangebot gegeben. Das war so gut angenommen worden, dass es jetzt wiederholt und diesmal mit Bühnenaufbau, Mikrophonanlage sowie Tischen und Stühlen aufgepeppt wurde. Jeder der sechs Podiumsteilnehmer hatte ein aktuelles Thema vorbereitet, das er zunächst vortrug und dann zur Diskussion stellte. Davon machten die Bürger regen Gebrauch.

„Noch nichts Neues“

Durch den Abend führte Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz als offizieller Vertreter von Heike Naber, der bis auf weiteres ihres Amtes erhobenen Bürgermeisterin der Stadt. Deren Name fiel während der knapp zweistündigen Gesprächsrunde übrigens kein einziges Mal – weder auf Redner- noch auf Bürgerseite. Lediglich einmal, ganz am Schluss, wollte der ehemalige Stadtrat und pensionierte Realschullehrer Walter Krüger fast nebenbei „ein paar Sätze zur Gesamt-Stadtsituation“ wissen. „Wir können noch nichts Neues sagen“, antwortete Harald Dietz. Die Sache mit der Bürgermeisterin liege weiter bei Gericht und Landratsamt und die bräuchten noch Zeit. Nur eines sei sicher, so Dietz. Sei die Amtsenthebung durch, müsse innerhalb von drei Monaten ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das erste Thema des Abends hatte CDU-Stadtrat Roland Landwehr vorbereitet: die fortschreitende Digitalisierung am Bildungszentrum (BZN) und in der Verwaltung. Die koste zwar eine Menge Geld, doch Landwehr machte deutlich, dass die Bildung für die Stadt trotz ihrer Geldknappheit „höchste Priorität“ hat. „Das Bildungszentrum ist dem Gemeinderat lieb und teuer“, betonte der CDU-Stadtrat. Rund 300 000 Euro sind in den letzten Jahren hier hinein geflossen: unter anderem für Tablets, Beamer, Drucker und eine neue digitale Infrastruktur.

Dass die Digitalisierung in aller Munde sei, habe verschiedene Gründe. So könnten durch sie Arbeitsprozesse optimiert werden, vor allem diene sie aber zur uneingeschränkten Informationsbeschaffung. Im Arbeitsleben trage sie zudem zur Flexibilisierung bei und sei nicht mehr wegzudenken, weshalb sie auch Teil des Lehrplans sei.

In der Stadtverwaltung könne die Digitalisierung zur Haushaltskonsolidierung beitragen, zeigte sich Landwehr überzeugt. Momentan würden Anträge und Anfrage noch manuell bearbeitet, was einen großen Personalaufwand mit sich bringe. Durch die Digitalisierung von Akten und die Einführung eines Ratsinformationssystems könnten viele Prozesse automatisiert werden.

Bürgermeister-Stellvertreter Georg Keim informierte über die Baulanderschließung und den Radweg, den das Land ab dem Frühjahr 2022 von Niederstetten zur B 290 baut. 35 Bauplätze gibt es in Niederstetten aktuell, davon sind 16 bereits reserviert. 13 (sechs reserviert) davon befinden sich in der Kernstadt und 22 (zehn reserviert) in den Ortschaften. Das Problem bei einigen der noch nicht verkauften Bauplätze sei, dass sie sich in steiler Hanglage befänden und deshalb schwer zu vermarkten seien. Hier schlug Keim vor, die Plätze billiger zu verkaufen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir brauchen ein Neubaugebiet“, forderte Keim, „so schnell wie möglich“. Als denkbare Standorte nannte er etwa die Erweiterung des Baugebiets Sperrlohe oder die Nutzung des Gebiets „In den Gärten“, westlich des Friedhofs bis zur Bahnhofstraße. Auch auf dem Areal Wermutshäuser Straße oder auf dem Gelände hinter der Post sei eine Wohnbebauung möglich.

„Erst Altbauten sanieren“

Gegen eine weitere „Versiegelung von Flächen“ wandten sich im Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz Gaby Bachem-Böse und Martina Kuhn. Auch Themen wie Artenvielfalt und Hochwasserschutz müssten vom Gemeinderat bedacht werden.

Walter Krüger regte an, erstmal bestehende Altbauten zu sanieren und Leerstände in der Stadt und den Dörfern zu nutzen, bevor man weitere Flächen zubaue. Für die Fläche hinter der Post regte Krüger eine Parkscheune an.

Harald Dietz kündigte nochmals das bereits im Gemeinderat Breitband-Ausbauprojekt der Firma BBV an (wir berichteten). Ab August gehe das Unternehmen in die Vermarktungsphase. Ziel sei es, allen Niederstettenern schnelles Internet mit 300 Mbit Up- und Download zu ermöglichen. Stadtrat Ulrich Roth (AWV) berichtete den Bürgern von der Entwicklung des Gewerbes. So habe man drei Gewerbeflächen im Industriegebiet Hohe Buche verkaufen können, in einem Fall handele es sich um eine Neugründung. Die Firma Bass (aktuell 150 Mitarbeiter) plane eine Erweiterung ihres Unternehmens. „Ein sehr positiver Schritt“, wie Roth sagte, mit dem auch die Schaffung von Arbeitsplätzen sowohl in Produktion, als auch in der Verwaltung einhergehen könne.

Stadtrat Klaus Lahr (SPD) hatte sich mit dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zwischen Sporthalle und neuem UFZ beschäftigt. Hier hatte der Gemeinderat 2018 bezüglich der Anordnung der Busse zwar der so genannten „Insellösung“ den Vorzug gegeben. Doch diese Entscheidung habe man kürzlich rückgängig gemacht und sich für die „Sägezahn“-Anordnung entschieden. Der Vorteil sei hier, dass es so keinen Begegnungsverkehr zwischen Bussen und Privatautos vor der Sporthalle gebe und die Schüler die Busspur nicht kreuzen müssten. Rund 900 000 Euro kostet der neue ZOB, 70 Prozent Zuschüsse sind zu erwarten. Nächstes Jahr, so Lahr, soll gebaut werden. Interims-Verwaltungsleiter Klaus Brodbeck, der sich zu Beginn nochmals kurz vorgestellt hatte, erläuterte kurz die im Rahmen der Stadtsanierung geplanten Projekte.

So müsse das ehemalige Gasthaus „Hirschen“ wiederbelebt werden, hierfür benötige man Investoren, was „nicht ganz leicht“ sei. Wolle man eine Wohnbebauung oder „geordnetes Parken“, diese Frage müsse im Zusammenhang mit dem Gelände hinter der Alten Post beantwortet werden.

Das Heimatmuseum stünde leer und sei baufällig. Es müsse entschieden werden, was mit dem Areal gescheh sei und ob die Stadt auch künftig ein Heimatmuseum wolle. Auch Brodbeck plädierte dafür, sich ein Konzept für die vielen leerstehenden Häuser zu überlegen. Diese müssten erfasst werden und dann müsse das Problem „aktiv angegangen“ werden. Hausbesitzer könnten sich an die Stadtverwaltung wenden, die mit Beratung helfen könnte. Schließlich würde das Landratsamt nur neue Bauplätze genehmigen, wenn die Stadt nachweisen könne, dass sie auch ihre Leerstände reaktiviere. Zum Schluss lobte Brodbeck noch die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Diese sei „hervorragend und könnte nicht besser sein“.