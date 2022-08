Den Abschluss in der Tasche

Künzelsau. Im feierlichen Rahmen ihrer Abschlussfeier am 14. Juli haben 27 Schüler der zweijährigen Berufsfachschule an der Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiter Ansgar Hagnauer und die Klassenlehrerinnen Christine Jakob und Beate Dimler verabschiedeten die Absolventen mit anerkennenden Worten: „Nun habt ihr den mittleren Bildungsabschluss in der Tasche. Dabei habt ihr noch Praktisches im Bereich Hauswirtschaft oder Pflege gelernt und habt euch so für neue Herausforderungen qualifiziert“, resümiert Schulleiter Ansgar Hagnauer.

Die zweijährige Berufsfachschule an der Karoline-Breitinger-Schule ermöglicht nach dem Hauptschulabschluss den mittleren Bildungsabschluss mit den Schwerpunkten Ernährung und Hauswirtschaft oder Gesundheit und Pflege.

Mehr zum Thema Klinikum Main-Spessart 23 Schülerinnen und Schüler der Altenpflege und Pflegefachhilfe verabschiedet Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 16 Auszubildende verabschiedet Examen der Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken ebnet Weg in erfolgreiche berufliche Zukunft Mehr erfahren

Im Profil Hauswirtschaft waren es 16 Absolventen, im Bereich Gesundheit und Pflege acht Schüler, die nun die Fachschulreife erlangt haben. Beide Klassen blicken auf eine bewegte Zeit an der Karoline-Breitinger-Schule zurück. Das Lernen war durch viel Homeschooling nicht immer einfach. In den Profilfächern Nahrungszubereitung oder Wirtschaftslehre bzw. Pflegetechnologie oder Labortheorie gab es auch in den anderen Neben- und Kernfächern immer viele Aufgaben zu bewältigen. Da tat es gut, beim Sporttag sowie bei Ausflügen ein gutes Miteinander außerhalb des Unterrichts zu erleben.

Mit der Fachschulreife gehen nun viele der Schüler in eine Ausbildung im sozialen Bereich. Andere orientieren sich durch einen Freiwilligendienst oder Auslandsjahr und ein paar werden nach den Sommerferien an die Karoline-Breitinger-Schule zurückkehren und das Berufskolleg beginnen.