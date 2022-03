Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Großdemo“ - Demonstrierende nicht nur aus der Region zogen am Wochenende friedlich durch die Crailsheimer Innenstadt und äußerten Unmut über Corona-Politik Demo in Crailsheim: „Wir feiern das Ende der Pandemie”

Mit Fahnen und Bannern, Trommeln, Trillerpfeifen und Musik sind am Wochenende bis zu 1700 Menschen – so die Schätzung der Polizei – in Crailsheim auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.