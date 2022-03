Dem Boden zu mehr Sauerstoff verhelfen

Kirchberg. Ein fruchtbarer Boden ist für die Landwirtschaft von elementarer Bedeutung. Doch die Bewirtschaftung mit immer schwereren landwirtschaftlichen Maschinen verdichtet die Flächen zunehmend. Das reduzierte Volumen der Hohlräume im Boden behindert den Wasser- und Lufttransport. Die Folge sind verschlechterte Wuchsbedingungen für die Pflanzen. Um ein gleichbleibendes Ertragsniveau zu erzielen, steigt wiederum der Aufwand in der Bodenbearbeitung. Ein Teufelskreis.

„Unsere Böden brauchen Luft!“ ist ein Intensivkurs der Akademie Schloss Kirchberg und der Fritz-Strempfer-Bauernschule am 7. und 8. April überschrieben, der Ursachen und Auswirkungen der Bodenverdichtung in den Mittelpunkt stellt. In Theorie und Praxis werden – Anbausystem übergreifend – zugrunde liegende Mechanismen vorgestellt und vielfältige Ansätze gezeigt, die einer Verdichtung entgegenwirken.

Ziel ist eine langfristig ertragssteigernde, sauerstoff- und humusreiche Bodenstruktur. Den theoretischen Input gibt Dr. Harriet Mella, Bodenbiologin aus Kärnten. Mella arbeitet als unabhängige Wissenschaftlerin und Beraterin mit internationalen Bodenpraktikern und Landwirten unter anderem der regenerativen Landwirtschaft von Europa bis in den nordamerikanischen Raum zusammen. Im Anschluss informiert die Expertin über Bodenleben fördernde Anbaumethoden. Die Teilnehmenden haben auch die Möglichkeit eines vertiefenden Austauschs zu Methoden der Bodenbearbeitung auf dem eigenen Hof. Den praktischen Input mit Spatenstich und biologischer Untersuchung gibt Michael Reber, Landwirt in Schwäbisch Hall. Auf der „Innovativen Landwirtschaft Reber“ in Gailenkirchen können die Kursteilnehmenden den Mehrwert regenerativer Bodenarbeit mit den Händen greifen. Rebers umfangreiches Wissen insbesondere zu den Themen Boden und Bodenfruchtbarkeit teilt er seit 2019 bei Vorträgen und Seminaren mit Bäuerinnen und Bauern. Zum Abschluss des Intensivkurses findet eine Diskussion mit den beiden Referierenden statt.

