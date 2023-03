Dealer flüchten vor Polizei

Bretzfeld. Eine einfache Verkehrskontrolle entwickelte sich am Mittwochmittag in der Öhringer Straße in Bretzfeld zu einer Verfolgungsfahrt inklusive Polizeihubschraubereinsatz.

Ein mit drei Männern besetzter Opel fiel einer Streife des Polizeireviers Öhringen gegen 11.30 Uhr auf und sollte im Bereich des Kreisverkehrs zwischen Öhringen und Bitzfeld kontrolliert werden.

Jedoch ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei und entfernte sich über die Westallee in Richtung Kreisverkehr in der Neuenstadter Straße am Ortsrand von Öhringen.

VW gestreift

Der 29-jährige Fahrer umrundete den Kreisel und bog dann wieder in die Westallee ein, wo er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws ansetzte, obwohl ihm bereits ein zweites Polizeiauto entgegenkam. Der Mann wich dem Streifenwagen nach rechts aus und streifte dabei den neben ihm fahrenden VW einer 58-Jährigen.

Ohne den Unfall zu beachten, fuhr der Opel-Fahrer einfach weiter in die als Einbahnsstraße ausgewiesene Siemensstraße entgegen der Fahrtrichtung.

Im weiteren Verlauf fuhr er über den Parkplatz einer Firma und schanzte an dessen Ende eine ein Meter tiefe Grasböschung hinunter. Dabei wurden der Unterboden des Pkws und der linke Vorderreifen beschädigt, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahren konnte.

Die beiden Mitfahrer wurden hier von der eintreffenden Streife vorläufig festgenommen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers wurde der geflohene Mann in einem nahegelegenen Gebüsch an der Autobahn entdeckt und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Unter Drogeneinfluss

Es stellte sich heraus, dass alle drei Männer unter Drogeneinfluss standen und Betäubungsmittel bei sich hatten.

Der 29-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten und sein Auto abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. pol