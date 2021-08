„Das Gesindel muss mir nicht die Welt erklären“

Unterregenbach. Sonnenschein und Leichtigkeit begleiteten den Philosophischen Spaziergang an der Jagst mit dem Autor Jakob Knab aus Kaufbeuren. Im Gedenkjahr zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl organisierte die Denkstätte Weiße Rose Forchtenberg mit Renate und Hans-Jürgen Deck diese Veranstaltung rund um den Geburtsort des Mentors der Weißen Rose, Theodor Haecker.

Startpunkt war der Archäologische Garten in Unterregenbach. Sehr anschaulich berichtete Hans-Jörg Wilhelm vom Genuss-Portal Hohenloher Schaumweine über den Stand der Ausgrabungen frühzeitlicher Fundamente. Der Autor des Buches „Ich schweige nicht“ und „Die Stärkeren im Geiste“, Jakob Knab und seine Frau Stefanie begrüßten mit dem 1000-jährigen Marienhymnus „Salve Maria Regina“….in der akustisch hervorragenden Krypta.

Mit einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer Elisabeth Hartnagel, der Schwester von Hans und Sophie Scholl, die einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag 2020 im Februar friedlich einschlafen durfte. Sie hatte Knab bei einem Besuch erzählt, dass sie an jenem denkwürdigen Tag des 4. Februars bei der Lesung im Freundeskreis in München, mit ihren Geschwistern Hans und Sophie, bei dieser Lesung von Theodor Haecker dabei war, an jenem 4. Februar, dem Tag nach der offiziellen Bekanntgabe der Kapitulation der 6. Armee.

Haecker las damals aus seinem Werk „Schöpfer und Schöpfung“ und aus dem Manuskript seiner Tag- und Nachttagebücher im Atelier Eickemeyer. An jenem Abend begannen in der Innenstadt München die ersten Parolen an Gebäuden: „Freiheit“ und „Nieder mit Hitler“.

Die Flugblattaktion kam danach zum Höhepunkt der Verbreitung des 5. und 6. Flugblattes und endete mit der Verhaftung von Hans und Sophie Scholl am 18. Februar und mit der Ermordung am 22. Februar 1943 unter dem Schafott.

„Theodor Haecker, der hier geboren wurde“, betonte Jakob Knab an Orten, wo jener kritische Gegner Hitlers und essentielle Essayist und Religions- und Geistesforscher und Übersetzer von Kierkegaard, Newman und Vergil am 4. Juni 1879 geboren wurde.

Bereits Hans-Jörg Wilhelm hatte auf Grund des Rundgangs in den Kirchenbüchern der evangelischen Kirche nachgeforscht und die Teilnehmer des Spaziergangs mit dem Taufdatum und Namen des Taufpfarrers überrascht: „Eugen Bonhoeffer“ taufte den kleinen Theodor bei einer Haustaufe am 15. Juni 1879.

Vor diesem Geburtshaus versammelte sich die Runde nach einem aufschlussreichen Teilvortrag über das Wirken Haeckers in der kleinen Eberbacher Kirche.

Weiter ging es im grünen Jagsttal, mit einem liebevollen Blick in die blühende, Insekten umschwärmte Jagst Aue bis nach Buchenbach.

Nach einer Abschlussrunde mit Kaffee und Kuchen im Herrenhaus von Buchenbach dankten die Teilnehmer, von diesem so wenig bekannten Theodor Haecker erfahren zu haben, den Organisatoren und dem Referent Jakob Knab.

Theodor Haecker starb am 9. April 1945 in seinem „Exil“, nachdem seine Wohnung in München zerbombt war, in Ustersbach, wo sein Grab bis heute von den Bewohnern in Ehren gehalten wird. Am selben 9. April wurde auch Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Es schließt sich ein Kreis mit dem Taufpaten Eugen Bonhoeffer aus dem Bonhoeffer Kreis in Schwäbisch Hall.

Haecker sagt von sich, „Er möchte Lyriker sein, um die Schöpfung zu glorifizieren, und findet doch dauernd Ursache, Satiriker sein zu müssen – ohne sichtbar etwas zu erreichen.“

Auf einem Zettel in seinem Nachlass heißt es: „Ich habe nicht die Macht zu verhindern, dass heute das Gesindel die Welt regiert, aber gegen eines kann ich mich Gott sei Dank doch wehren, so schwach ich auch bin, dass mir nämlich das Gesindel die Welt erkläre. Hier bin ich nicht wehrlos.“

Wer heute durch das beschauliche Jagsttal durch Eberbach kommt fährt auf der Straße, die nach ihm benannt wird: „Theodor Haecker Straße“.