Das Blickfeld auf dem Bad Mergentheimer Philosophenweg erweitern

Bad Mergentheim. „Die Philosophie (…) kann uns viele Möglichkeiten zu bedenken geben, die unser Blickfeld erweitern und uns von der Tyrannei des Gewohnten befreien.“ Diese Aussage von Bertrand Russell könnte als Leitwort über dem Bad Mergentheimer Philosophenweg stehen. Denn mit seinen 20 Lehren großer Denker gibt er einen Einblick in die Bandbreite und Vielschichtigkeit der Philosophie. Auf dem etwa drei Kilometer langen Rundweg begegnen einem antike, neuzeitliche, zeitgenössische und asiatische Philosophen mit Aussagen aus unterschiedlichen philosophischen Disziplinen. Festgehalten sind diese auf Tafeln, die entlang des Weges aufgestellt sind. Bei einer Führung am Sonntag, 20. Juni , werden die philosophischen Lehren und Weisheiten dargestellt und vertieft. Start ist um 16 Uhr am Brunnen vor dem Haus des Gastes im Kurpark. Die Führung dauert rund zwei Stunden. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743 oder per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de) erforderlich.

