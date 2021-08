Begegnungen von Stadt und Land: So lautet das Motto beim 34. Hoffest der Familie Bühler am 29. August auf dem Sonnenhof in Wolpertshausen. Traditionell beginnt das Fest mit dem ökumenischen Hofgottesdienst. Sopranistin Irina Sivak und der Posaunenchor Wolpertshausen umrahmen.

Von 11 Uhr an steht der Genuss im Vordergrund: „Das Beste aus Küche und Keller“. Ein Bauernmarkt mit

...