Das Beste aus den letzten 50 Jahren Musikgeschichte

Bovenzenweiler. Seit nahezu zehn Jahren spielt die Band „Zeitlos“ um das Ehepaar Kartak aus Rothenburg bei den Feuchters in Bovenzenweiler. Nach der langen Coronapause gibt es inzwischen beinahe Entzugserscheinungen. Um so freudiger werden die vier Musiker am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr in Schrozberg-Bovenzenweiler erwartet.

„Zeitlos“ sind seit 2009 unterwegs. Mit Gudrun Branz am Bass, Sebastian Haberl am Schlagzeug sowie Lela & Martin Kartak an Gitarre, Saxophon und den Mikros ist die Band fast klassisch besetzt – nebenbei bemerkt inklusive Quote.

Ihre Musik ist die der letzten 50 Jahre, setzt auf das besonders Gute aus Pop, Blues, Soul, Swing und Chanson. Es ist die Musik, die den schnelllebigen Wechsel überdauert. Dabei sind die Songs kein Abgreifen fertiger Originale, sondern mit eigenem Stil und Können interpretiert – eben zeitlos. Vertreten sind im sich ständig erweiternden Repertoire Song-Größen wie Eric Clapton, Carole King, Amy Winehouse, Johnny Cash oder Kylie Minogue – und natürlich auch die ´Ärzte´. Spielfreude ist das, was die vier Musiker auszeichnet und seit vielen Jahren zusammenhält. Inzwischen haben sie eine ansprechende Fan-Gemeinde und ein treues Publikum. Wenn dann schon nach kurzer Zeit der Funke überspringt, die Spielfreude sichtbar und ständiger Partner ist, ist der Weg zu einem Abend der besonderen Art vorgezeichnet: Am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr bei den Feuchters.

