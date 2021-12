Das Aus für das Adventscarré

Crailsheim. Die Landesregierung hat am Dienstag angekündigt, dass der Betrieb von Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg untersagt werden soll. Somit wird es auch beim Adventscarré bei einer einmaligen Auflage in diesem Jahr bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, dennoch bestand noch die kleine Hoffnung, dass auch am zweiten Adventswochenende das Adventscarré im Spitalpark für Besucher wieder öffnen kann. Doch am Dienstag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf einer Pressekonferenz angekündigt, mit einer von Donnerstag an gültigen Corona-Verordnung alle Weihnachtsmärkte im Land untersagen zu wollen.

Verständnis

„Nachdem schon angekündigt wurde, dass Publikum bei Sportveranstaltungen im Freien verboten werden soll, hatten wir bereits befürchtet, dass auch Weihnachtsmärkte von diesen neuen Regelungen betroffen sein würden“, ist Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer von der Mitteilung wenig überrascht.

Er zeigt Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung: „Es ist schwierig, eine zentrale Regelung zu treffen, die für ganz Baden-Württemberg gilt und auch überall gleichermaßen verhältnismäßig ist. Das Crailsheimer Adventscarré hat einen ganz anderen Veranstaltungscharakter und zieht auch weniger Besucher an, als so große Weihnachtsmärkte wie in Stuttgart oder Nürnberg.“ Demnach ist man bei der Crailsheimer Stadtverwaltung auch davon überzeugt, dass das erarbeitete Hygiene- und Sicherheitskonzept weiterhin mit der 2G Plus-Regelung gut funktioniert hätte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Oberbürgermeister Grimmer sieht dennoch Positives: „Ich möchte dem Stadtmarketingverein sowie den Ausstellern danken, dass sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung das erste Adventswochenende so ansprechend gestaltet haben.“ pm