Damit auch noch die Enkel gut leben können

Waldenburg/Hohebuch. Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch, ist zuversichtlich, folgende Kurse und Seminare durchführen zu können:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Handyfotografie-Workshop. Dieser Workshop findet am Samstag, 2. April, von 9.30 bis 16.30 Uhr statt. Das Smartphone als ständiger Begleiter ermöglicht es, viele Momente des Lebens bildlich festzuhalten. Das Seminar vermittelt, wie hochwertige Fotos auch mit der Smartphonekamera gemacht werden können. Das Seminar richtet sich an alle Fotobegeisterten ab 14 Jahren. Leitung: Wilfried Häfele, Referentin: Simone Weis-Heigold, ArteFACT Fotografin.

Happy Painting – Art Journal: Erstellen eines eigenen Kunsttagebuches am Samstag, 2., 19.30 Uhr bis Sonntag, 3. April, 15 Uhr. Entspannung pur durch Kreativität, das ist der rote Faden, an diesem Wochenende. Das Ziel ist ein selbstgestaltetes Artjournal, eine Art Kunsttagebuch mit einem alten Buch als Basis. Verschiedene Farben, wie Aquarell und Acryl, verschiedene Papiere, Zeitungsschnipsel, usw. finden Gebrauch. Leitung: N. N., Referentin: Nicole Löchner, Sozialpädagogin und Kreativdozentin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Frauentagung: Keine Angst vor den Wechseljahren. Diese Tagung findet von Freitag, 8., 17 Uhr, bis Sonntag, 10. April, 14 Uhr, statt. In der Mitte des Lebens durchläuft jede Frau die Wechseljahre. Diese sind keine Krankheit und auch keine Tragödie. Vielmehr gibt diese spannende, aber auch herausfordernde Lebensphase die Möglichkeit, den Blick zu verändern, hin zu mehr Gelassenheit und neuen Ideen, um sich selbst zu entfalten. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Christina Dümler-Karwath, Weiblichkeitspädagogin, BgT.

„… damit unsere Enkel gut leben können“, am Montag, 25., 11 Uhr, bis Mittwoch, 27. April, 14 Uhr. Die Welt ist bedroht. Die junge Generation weist mit Aktionen, wie Fridays for Future darauf hin, dass die Klimakrise das drängendste Problem der Zeit ist. Deshalb findet ein Seminar für die „Alte Garde“ des Evangelischen Bauernwerks von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. April, zum Thema „… damit unsere Enkel gut leben können“ statt. Es kann der älteren Generation nicht egal sein, was sie den Enkeln „vererbt“. Bei zwei Exkursionen lernt man Projekte aus der Landwirtschaft für eine bessere Zukunft kennen. Mit Dekan i.R. Richard Haug, Reutlingen; Theaterpädagogin Rahel Vakalopoulos und Landesbauernpfarrerin Sabine Bullinger.

Anmeldung bei der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch, Telefon 07942/1070, info@hohebuch.de.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3