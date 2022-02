Clever bauen im Bereich Sperrlohe

Niederstetten. Eine Vorstudie soll Erkenntnisse für ein neues Baugebiet im Bereich „Sperrlohe“ bringen. Vor allem wird es dabei um die Dichte der Bebauung gehen.

Neue gesetzliche Vorgaben führen dazu, dass bei der Planung von künftigen Wohngebieten andere und zugleich flächensparendere Bauformen und Wohnweisen realisiert werden müssen, als man dies in der Vergangenheit gewohnt war. Das typische „Häusle um das man Herumlaufen kann“, so die Stadtverwaltung in der Dienstagsitzung des Gemeinderats, werde es in der Zukunft immer weniger geben können. Bevor die Stadt in die Detailplanung für das Baugebiet „Sperrlohe“ eintritt, solle durch die Erstellung einer Vorstudie geklärt werden, welche Bauweisen in Art und Maß in dem geplanten Gebiet realisiert werden können, um abschätzen zu können, ob es dafür nach den bekannten Bedürfnislagen tatsächlich einen Markt gibt. Es sei eine gewisse Cleverness und ein Mix an Bauformen gefragt, um die Vorgaben einzuarbeiten, so die Sicht von Rat und Verwaltung. Die Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt („Büro Klärle“), Weikersheim wird zum Bruttopreis in Höhe von knapp 4000 Euro beauftragt.

Bis zum 31. März 2023 laufen die aktuellen Jagdpachtverträge im Niederstettener Ortsbereich. Die Jagdneuverpachtung wird somit für den Zeitraum ab dem 1. April 2023 erfolgen, so dass die Verträge mit den neuen Jagdpächtern laufen können. Bei vergangenen Jagdverpachtungen wurde bezüglich des umfangreiche Jagdkatasters mit den Stadtwerken Crailsheim als Daten-Dienstleiter schon zusammengearbeitet – diese sollen das Kataster weiterführen (Bruttokosten 2500 Euro).

Über die positive Rückmeldung zum aktuellen Finanzplan vonseiten des Landratsamts informierte Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Roth. Beim Sparen sei man auch aus Sicht der Kommunalaufsicht auf einem guten Weg – der eingeschlagene Konsolidierungskurs müsse aber konsequent weitergeführt werden.