Chris Reckwardt macht tiefgründige und tanzbare Musik

Künzelsau. Den Tag bei guter Musik und in geselliger Runde gemütlich ausklingen lassen – das klappt bei den Sommer-in-der-Stadt-Abenden in der Künzelsauer Innenstadt. Am Donnerstag, 14. Juli, tritt der Sänger Chris Reckwardt in der Hauptstraße von 17 bis 21 Uhr auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chris Reckwardt ist sesshaft im Schwäbisch Haller Raum und ist seit 2017 Singer-/Songwriter. Er selbst bezeichnet seine Musik als modernen Deutschpop und schreibt auf seiner Homepage dazu: „Musik kann sowohl ehrlich, melancholisch-tiefgründig und gleichzeitig tanzbar sein.“

Songwriter Chris Reckwardt gastiert in Künzelsau. © Oliver Kierschig

Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischen Wurzeln laden an drei Abenden ein, Spezialitäten aus ihren Heimatländern zu genießen. Zum Auftakt der Internationalen Abende am Donnerstag, 21. Juli, wird Kulinarik aus Osteuropa angeboten.

Mehr zum Thema Auto Mercedes-Benz-Museum wird Sommer-Bühne Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel KulTour Von Udo Lindenberg bis Richard Wagner: Das ist los am Wochenende in der Metropolregion Mehr erfahren

The Uniques sind dann wieder einmal Stimmungsgarant und von verschiedenen Auftritten in Künzelsau bekannt. So geht’s weiter mit Sommer in der Stadt: 14. Juli: Hauptstraße; Chris Reckwardt; 21. Juli: Unterer Markt; The Uniques; Osteuropäischer Abend; 28. Juli: Oberer Bach; Steel, Wine & Honey; Griechischer Abend; 4. August: Biergarten; Alley Cats; 11. August: Bahnhof; Lazy Monkeys; 18. August: Keltergasse; Keep Alive; 25. August: Unterer Markt; Simone & Nadine; Syrischer Abend; 1. September: Oberer Bach; Rockzylla; 8. September: Hauptstraße; Little Miss Martin.