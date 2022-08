Einen Cajon-Workshop mit Santino Scavelli gibt es am Dienstag, 20. September ab 19 Uhr (Dauer rund zwei Stunden ) in der Martens-Veranstaltungsscheune, Nonnenwaldstraße 1 in Schrozberg

Bei dem Cajon-Workshop mit haben die Teilnehmer die Gelegenheit eines der beliebtesten und vielseitigsten Perkussionsinstrumente zu erlernen. Der Kurs verbindet produktive Wissens- und Theorievermittlung

...