Wie klappt das Ein- und Aussteigen? Muss für die optimale Nutzung am Bus nachgebessert werden oder sind Änderungen an den Haltestellen notwendig? Die am Projekt „Autonomer Bürgerbus“ Beteiligten haben sich das gemeinsam mit Bewohnern der Residenz Schloss Stetten genau angeschaut.

