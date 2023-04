Buntes Kursangebot

Main-Tauber-Kreis. Bei der Volkshochschule sind in Niederstetten, Weikersheim und Igersheim folgende Kursangebote im Monat Mai vorgesehen..

Niederstetten: Bogenschießen – Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Das Schießen mit Pfeil und Bogen, ist die älteste Jagddisziplin der Menschheit. Es fordert vom Schützen außer Geschicklichkeit stille Konzentration und einen freien Kopf. Neben Theorie, Technik, Material, Stilarten und Ausübung geht es in erster Linie um das Schießen selbst. Ab Samstag, 13. Mai, von 15 bis 17 Uhr mit Steffen Bader. Niederstetten, Sichertshausen 44, drei Termine. Fotosafari in Rothenburg ob der Tauber. Die Kamera macht nicht, was man möchte? Blende, Tiefenschärfe, geeignete Brennweite, Weißabgleich? Die Kursleitung demonstriert anschaulich, wie sich die verschiedenen Einstellungen auf das Ergebnis auswirken. Ab Samstag 20. Mai, von 13 bis 17 Uhr mit Andreas Zobel. Rothenburg ob der Tauber, Treffpunkt wird noch bekannt gegeben, zwei Termine.

Weikersheim: Abendspaziergang mit Vogelstimmenführung. Die Lerche singt (noch), die Nachtigall schlägt schon, und der Kuckuck ruft vereinzelt – Die Naturschutzgruppe Taubergrund veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Laudenbacher Arbeitskreis Landschaftspflege und der Volkshochschule Weikersheim eine Vogelstimmenführung „für Spätaufsteher“. Peter Mühleck wird auf einer etwa zweieinhalbstündigen Rundwanderung auf die am Abend noch sangesaktiven Vogelarten hinweisen und die einzelnen Vogelstimmen erläutern. Die Teilnahme ist kostenlos. Festes Schuhwerk und die Mitnahme eines Fernglases werden empfohlen. Die Führung findet bei (fast) jedem Wetter statt. Am Freitag, 19. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr mit Peter Mühleck. Weikersheim, Treffpunkt: Sportplatz Laudenbach, ein Termin.

Igersheim. Entspannt in den Abend – Gemeinsam unterschiedliche Entspannungsmethoden entdecken. Darunter Meditation, Atemübungen, Autogenes Training und Fantasiereisen. Jede Methode wird mit den Teilnehmern näher betrachtet und auch ausprobiert. Ab Donnerstag, 4. Mai, von 19.15 bis 20.45 Uhr mit Nadine Pritzkow. Erlenbachhalle, Seminarraum, fünf Termine.

Excel-Grundlagen. In diesem Kurs für Anfänger lernt man das bekannte Tabellenkalkulationsprogramm kennen. Für Berechnungen und Datensammlungen aller Art ist Excel ideal. Ob einfache Grundrechenarten, komplexe statistische Auswertungen oder optisch anspruchsvolle Diagramme von Zahlen; Excel ist der Alleskönner für mathematische Aufgaben und Auswertungen. Man wird mit den wichtigen Funktionen und Anwendungen vertraut gemacht. Ab Montag, 8. Mai, von 18.30 bis 20.45 Uhr mit Lothar Bankwitz. Johann-Adam-Möhler-Schule, drei Termine.

Vogelstimmenwanderung mit der Naturschutzgruppe. Mitte Mai besteht die größte Chance, sehr viele gesangsaktive Vögel zu hören. Während der Führung werden die verschiedenen Vogelstimmen erläutert und es wird auch allgemein auf naturkundlich Interessantes hingewiesen. Die Rundwanderung beginnt an der Tauber, führt durch den Talgrund, dann durch Streuobst hinauf in den Roggenberg und über die Wacholderheide sowie Burg Neuhaus wieder zum Ausgangspunkt zurück. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Mitnahme eines Fernglases ist von Vorteil. Sonntag, 14. Mai, Treffpunkt ist um 6 Uhr, Parkplatz unterhalb der Tauberbrücke in Igersheim.

Informationen und Anmeldung: Niederstetten, Sabrina Schürger, Telefon 0174/4919456; Weikersheim, Barbara Wirth, Telefon 07934/9937620; Igersheim, Irmgard Heinen, Telefon 07931/492121; Geschäftsstelle Bad Mergentheim, Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.