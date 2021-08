Bunte Ballons am strahlend blauen Himmel

Tauberrettersheim. 13 aufgeregte Jungen und Mädchen empfingen ihre erste Heilige Kommunion in Tauberrettersheim. Pfarrer Gerhard Hanft und Diakon Winfried Langlouis gestalteten einen schönen, kurzweiligen Gottesdienst mit vielen pfiffigen Ideen rund um das Motto „Von Gott erfüllt wie bunte Luftballons“. Mit Fürbitten, die die Kinder auf ihrem Weg begleiten sollen, entstand am Altar das ausdrucksvolle Mittelbild. Dazu spielte die Band „Mittendrin“ viele schöne, passende Lieder, die diesen Gottesdienst feierlich umrahmten. „Wir sind jetzt bunt, so gehen wir“ sangen die neun Mädchen und vier Jungen in der letzten Strophe ihres Kommunionliedes und machen sich nach einer etwas anderen Kommunionvorbereitung mit vielen tollen Videos von Diakon Winfried Langlouis, und neuen, bunten Erlebnissen und Erkenntnissen auf ihren weiteren Lebensweg. Bild: Manfred Wetzel

