Bundesminister Cem Özdemir in Niederstetten

Niederstetten. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, kommt auf Einladung des Kreisverbands Main-Tauber der Grünen im Rahmen der „vor.ORT-Tour“ des grünen Landesverbands am Samstag 1. Oktober, nach Niederstetten. Der grüne Landwirtschaftsminister kann auf eine lange politische Karriere zurückblicken. Zum persönlichen Kennenlernen und für anregende Gespräche steht Cem Özdemir am Samstag 1. Oktober, in der Alten Turnhalle in Niederstetten zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

