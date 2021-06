Bullenkälber weiter teuer

Ansbach. Mit einem Kilopreis von 6,61 Euro inklusive Mehrwertsteuer schlossen die 650 aufgetriebenen Bullenkälber zur Mast ihre Versteigerung ab und blieben somit auf dem hohen Niveau des Vormarktes. Das 92 Kilo schwere Durchschnittskalb erlöste dadurch 611. Gut entwickelte Kälber (25 Prozent Beste) erzielten sogar einen Kilopreis von 7,20 Euro. Der rechnerische Orientierungspreis für das 80-Kilo-Kalb liegt bei 6,92 Euro.

Flott abgesetzt

Die 50 Kuhkälber zur Zucht wurden restlos und flott abgesetzt. Sie waren im Mittel 92 Kilo schwer und erreichten einen Verkaufserlös von 363 Euro. Der Kilopreis berechnet sich auf 3,95 Euro.

Ebenfalls restlos verkauft wurden die 34 angebotenen weiblichen Nutzkälber. Sie legten mit einem Kilopreis von 4,01 Euro gegenüber dem Vormarkt nochmals leicht zu. Das 87 Kilo schwere Durchschnittskalb erlöste 348 Euro.

Der nächste Kälbermarkt in Ansbach ist am 30. Juni. Der nächste Großviehmarkt findet am 24. Juni statt. Zu diesem sind 100 Kühe und 40 Bullen gemeldet.

Die angebotenen Fleckviehzuchtbullen zeichnen sich durch hervorragende Eignung in der Doppelnutzung aus.

Dabei sind etliche Tiere bereits genetisch hornlos und eignen sich auch zum Einsatz auf der Weide und für Kalbinnen.

Milchliste abrufbar

Alle weiblichen Zuchttiere werden am Markt hinsichtlich Euterge-sundheit kontrolliert. Bei Kühen wird die Milchleistung sowie die Melkbarkeit festgestellt, wobei die gute Qualität der angebotenen Tie-re durch eine Durchschnittsleistung von über 29 kg Milch dokumentiert wird.

Die Milchliste kann am Vorabend im Internet eingesehen werden. (www.rzv-franken.de).

Der Markt beginnt um 10 Uhr. Der Zuchtverband kommt allen Käufern mit weitgehenden Versicherungs- und Gewährschaftsbestimmungen entgegen und gewährt bei entsprechendem Ankauf Transportbeihilfen.