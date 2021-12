Der Satteldorfer Kämmerer Reinhold Niebel bewirbt sich um die Stelle des Bürgermeisters in der Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall. Er möchte Nachfolger von Kurt Wackler werden, der nach 24 Jahren nicht noch einmal kandidiert.

Reinhold Niebel lebt seit 2002 in Crailsheim und arbeitet seit 2019 in der Gemeinde Satteldorf als Kämmerer und hat in dieser Zeit den doppischen Haushalt

...