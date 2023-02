Bürger wollen Tempo 30

Aub. Schon wiederholt haben Bürgerinnen und Bürger vorgeschlagen, in der Auber Altstadt eine Tempo-30-Zone einzurichten. Da jetzt ohnehin einige Verkehrsschilder erneuert werden müssen, brachte Bürgermeister Roman Menth dieses Thema in den Stadtrat.

Eine Tempo-30-Zone reduziere die erlaubte Geschwindigkeit in einem umgrenzten Gebiet, ohne dass an wiederholt Schilder aufgestellt werden müssten. Da entlang der Hauptstraße, vorbei am Kindergarten bis hoch zur Waldmannshöfer Straße, die erlaubte Geschwindigkeit ohnehin auf dreißig beschränkt ist, brauche man nur wenige zusätzliche Schilder. In der Altstadt könnte so für Verkehrsberuhigung gesorgt werden, insbesondere auch in der engen Etzelstraße, zumal dort jetzt wieder vermehrt Kinder wohnen. Einige der Ratsmitglieder hatten Bedenken. In einer Tempo-30-Zone habe grundsätzlich Vorfahrt, wer von rechts komme. Dies würde besonders an der Einmündung der Straßen vom Harbach, aus der Hoffahrt oder am Kirchplatz bedeuten, dass der Verkehr auf der durchgehenden Straße wartepflichtig wäre. Hier könne es zu Unfällen kommen.

Blick in die Altstadt. © Gehring

Theo Theuerkaufer fand, dass dann auch die Geschwindigkeit etwa in der Hemmersheimer Straße gedroselt werden müsse.

Karlheinz Krieger schlug vor, an den kritischen Einmündungen Rechts-vor-Links aufzuheben. Corinna Kreiselmeier sprach sich für die Tempobegrenzung aus, die sie besonders in der Etzelstraße für notwendig sah. Schließlich entschloss sich der Rat, den Punkt zu vertagen, noch einmal in Ruhe darüber nachzudenken und auch an die Sicherheit der Bewohner der Altstadt zu denken. ag