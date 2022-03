Bürger investieren in heimische Betriebe

Buchenbach. Die Aktionsgebiete „Hohenlohe-Tauber“ und „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn“, bewerben sich, wie berichtet, um die Aufnahme in das europäische Förderprogramm Leader 2023 bis 2027. Durch eine aktive und gezielte Beteiligung von Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen, soll der Aufbruch in die neue Förderperiode gelingen.

Dazu wird gerade ein Regionales Entwicklungskonzept (REK) mit Beteiligung der Menschen vor Ort erstellt. In diesem Konzept sollen Antworten auf die Bedarfe und die Zukunftsthemen in „Hohenlohe-Tauber“ und in der „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn“ gegeben und Strategien entwickelt werden, wie die beiden Aktionsgebiete zukunftsfest gemacht werden können. Die digitale Dialogreihe greift unterschiedliche Zukunftsthemen auf und stellt die Verbindung zur lokalen Praxis her. Modellhafte Projekte aus den Bereichen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und soziales Miteinander, werden von Experten vorgestellt. Im Anschluss besteht ausreichend Raum für den Austausch und die Diskussion in der Gruppe.

Regionalwertidee

Am Mittwoch, 16. März, wird die Regionalwertidee vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Bürgeraktiengesellschaft. Die Menschen vor Ort beteiligen sich dabei finanziell an Betrieben aus den Bereichen der ökologischen Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Handel und Gastronomie und tragen somit dazu bei, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Am Mittwoch, 23. März, werden zwei Projekte zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung vorgestellt. Zunächst geht es um die Präsentation einer lokalen Strategie zur Klimawandelanpassung, speziell in den Kommunen und den Landkreisen. Danach geht es um die Vorstellung eines Dialogmodells, welches das Engagement von Bürgern für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auf lokaler Ebene voranbringen soll.

Die Dialogreihe „Aufbruch Hohenlohe-Tauber und Limesregion Hohenlohe-Heilbronn mit Leader“, bietet in den kommenden Wochen und Monaten weitere spannende Vorträge und Diskussionen zu neuen Themenfeldern und Möglichkeiten der Vernetzung der beiden Aktionsgebiete „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn“ und „Leader Hohenlohe-Tauber“.

Alle Veranstaltungen finden in digitaler Form statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Info: Informationen zu den weiteren Terminen und Themen sowie das Anmeldeformular findet man unter https://eveeno.com/dialog.