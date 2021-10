Breites Spektrum an Kunstrichtungen

Schrozberg. Die Adventsausstellung des Bartensteiner Kreises findet vom 7. November bis 5. Dezember im Erdgeschoss im Schloss Schrozberg statt. Die Vernissage ist am 7. November um 15 Uhr. Seit sehr vielen Jahren zeigt der Bartensteiner Kreis traditionell in den Räumen des Schlosses Werke in der Adventsausstellung. Das Genre der ausstellenden Künstler ist vielseitig; es reicht von Aquarell über Argentotypie, Holzschnitt, Malerei, bis hin zu Metall- und Toninstallationen. Veranstalter ist die Stadt Schrozberg. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind zu den Öffnungszeiten des Schrozberger Rathauses: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag 13.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr. An den Sonntagen, 21. November, und 5. Dezember ist die Ausstellung jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1