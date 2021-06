Breitbandausbau wird forciert

Künzelsau. Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF), stellte dem Künzelsauer Gemeinderat in der jüngsten Sitzung per Videokonferenz eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz vor. Ziel der Kooperation ist der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet von Künzelsau und den Stadtteilen. Von GigaNetz wird eine gigabitfähige Glasfaserinfrastruktur hergestellt, die außerhalb der Kommune finanziert werden soll, erklärte Dr. Schumm. Für den kommunalen Bereich fallen Kosten nur für das Kompetenzzentrum (GKZ) an. Das heißt, der Hohenlohekreis beteiligt sich nach einem Schlüssel an dem Kompetenzzentrum.

AdUnit urban-intext1

Das GKZ kann den regionalen Ausbau sowie die bestehenden Kooperationen sowohl koordinieren als auch zentral steuern. Dies führt zu einer nachhaltigen Netzkonzeption sowie einer langlebigen Netzbauqualität.

„Wenn sich genügend Kommunen beteiligen, müssen wir nicht selbst investieren“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Wir sollten das machen.“ Das sah auch der Gemeinderat insgesamt so.