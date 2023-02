Gemeinsam essen, sich in lockerer Atmosphäre austauschen und ein gewinnbringendes Programm genießen – darum geht es beim Handwerksvesper, das am Dienstag, 7. März, zum achten Mal in Crailsheim stattfinden wird.

An diesem Abend kommen ab 18 Uhr die Betriebe aus Crailsheim und der Nachbarschaft im Hangar zusammen, um zu plaudern, sich zu informieren und natürlich um zu vespern. Die

...