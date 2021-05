BMW-Fahrer verletzt sich schwer

Neusitz. Ein verzwickter Unfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Dienstag bei Neusitz nahe Rothenburg.

Gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 7 kurz vor Neusitz in Fahrtrichtung Würzburg. Ein Lastkraftwagen fuhr auf der rechten Spur, hinter ihm auf der gleichen Spur folgte ein Kastenwagen. Auf der linken Spur kam von hinten ein Kleintransporter.

Der Lkw-Fahrer (60 Jahre) verringerte aufgrund einer beschilderten Ableitung von der Autobahn seine Geschwindigkeit. Der Kastenwagenfahrer zog daher auf die linke Spur, ohne auf den dort fahrenden Kleintransporter zu achten. Dessen Fahrer (21 Jahre) bremste ab und konnte so einen Anstoß vermeiden.

Fahrer will Unfall verhindern

Zwischenzeitlich war jedoch nach Ermittlungen der Polizei auf der linken Spur ein BMW herangekommen, der aufgrund des plötzlichen Abbremsens des Kleintransporters nach rechts zog, um wiederum seinerseits einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Der Fahrer schaffte es zwar am Kleintransporter vorbei, blieb aber mit der Fahrerseite an der hinteren rechten hinteren Ecke des Lasters hängen und drehte sich danach um 180 Grad. Der BMW-Fahrer (53 Jahre) wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte kurz darauf aber schon wieder befreit werden. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Hoher Sachschaden

Der BMW-Fahrer wurde mit starken Prellungen vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Rothenburg verbracht. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Kastenwagens, fuhr unerkannt weiter. Eine ausgelöste Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Feuerwehren aus Rothenburg, Neusitz und Wörnitz waren schnell vor Ort, so dass es zu keinen längeren Stauzeiten kam. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei über den Parkplatz Kreuzfeld weitergeleitet werden.

An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro, am Lkw blieb nur ein geringer Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. pol