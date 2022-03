Bluthochdruck betrifft viele

Rothenburg. Nach einer kurzen Winterpause startet der ANregiomed-Klinikverbund wieder in die Reihe seiner Arztvorträge im Rahmen der „ANregiomed Gesundheitsakademie“. Im März finden drei Veranstaltungen online als Zoom-Meetings statt, ab April wird es wieder Vortragsveranstaltungen in Präsenz geben, sofern die Corona-Situation dies zulässt.

Mit dem Thema „Wenn die Schilddrüse krank macht“ beschäftigen sich am Dienstag, den 15. März, Prof. Dr. Thomas Meyer, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am ANregiomed Klinikum Ansbach und Dr. med. Mark Segmüller, Leiter des MVZ Nuklearmedizin im Klinikum Ansbach. Schilddrüsenerkrankungen sind ein „Volksleiden“. Statistisch hat jeder zweite Bundesbürger krankhafte Veränderungen an der Schilddrüse. Über das Thema „Hypertonie – aktuelle Empfehlungen“ referiert Dr. med. Arnulf Zimmermann, Chefarzt der Inneren Medizin der ANregiomed Klinik Dinkelsbühl am Don-nerstag, 24. März. Bluthochdruck ist eine Erkrankung, die viele Menschen betrifft. Der Vortrag fasst die aktuellen Empfehlungen der Fachgesellschaften zusammen und vermittelt die wichtigsten Aspekte, die es für Patienten zu beachten gilt.

Am Donnerstag, 31. März, befasst sich Dr. (univ.) Monzer Al Mortaza, Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Ansbach, in seinem Online-Vortrag „Das Nierenzellkarzinom – der Krebs des Internisten“ mit dieser häufigen Krebsart, aber auch mit anderen Formen gut- und bösartiger Nierentumoren sowie den Möglichkeiten für deren Diagnose und Therapie. Die Online-Vorträge starten jeweils um 18.30 Uhr und dauern etwa 30 Minuten. Danach beantworten die Referenten Fragen. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, es entstehen keine Kosten. Den Einwahllink für die Zoom-Mee-tings finden Interessierte auf der ANregiomed-Internetseite in der Rubrik Veranstaltungen im Bereich Aktuelles.

Auch der Termin für die Kreißsaalinformationsveranstaltungen der geburtshilflichen Abteilungen der Klinik Rothenburg steht fest. Sie finden bis auf weiteres ebenfalls nur online statt.