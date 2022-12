Bläserklasse für Erwachsene

Niederstetten. Mit oder ohne Vorkenntnisse können alle mitmachen, die schon immer ein Instrument lernen wollten und nie dazu die Möglichkeit dazu gehabt haben. Aber auch Wiedereinsteiger und Umsteiger sind willkommen. Die Freude am Musizieren und der Spaß am Erlernen eines Instruments stehen an erster Stelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Informationsabend findet am Montag, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Kult in Niederstetten statt. Um das persönliche Wunschinstrument zu finden, besteht dort die Möglichkeit, Instrumente unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren.

Zur Verfügung steht Querflöte, Posaune, Saxophon, Euphonium, Klarinette, Horntrompete und Tuba.

Mehr zum Thema Kein regulärer Betrieb Kloster Bronnbach geht in die Winterpause Mehr erfahren

Eine Anmeldung für den Info- Abend ist bis zum 11. Januar 2023 erforderlich bei Musikschule Hohenlohe, Lange Gasse 32, 97996 Nieder-stetten, Telefon: 07932 1377, E-Mail: info@musikschule-hohenlohe.de. Die Sprechzeiten sind: Montag 14 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag 9 bis 11 Uhr, Freitag 10.30 bis 12 Uhr