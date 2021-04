Bisher über 90 000 Impfungen verabreicht

Schwäbisch Hall. Die Impfungen in den Impfzentren im Landkreis Schwäbisch Hall gehen weiter voran. Die Auslastung wird schrittweise erhöht, heißt es von Seiten des Landratsamts.

Im Zentralen Impfzentrum Rot am See wurden, Stand 11. April, insgesamt 90 886 Impfungen durchgeführt. Davon wurden 64 718 Impfungen stationär in Rot am See vorgenommen sowie 26 168 durch die mobilen Impfteams. Die Auslastung liegt derzeit bei 80 Prozent mit Betriebszeiten von 8 bis 21 Uhr. Die Vorbereitungen für die Vollauslastung laufen auf Hochtouren, heißt es weiter.

Im Kreisimpfzentrum Wolpertshausen wurden, Stand 11. April, insgesamt 12 543 Impfungen durchgeführt. Die Öffnungszeiten sind ab kommender Woche von Montag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr vorgesehen.

„In ganz Baden-Württemberg steigen derzeit die Impfzahlen an. In den nächsten Monaten soll deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen. Das macht Hoffnung hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie“, so Landrat Gerhard Bauer. lra

