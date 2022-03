Auf dem Volksfestplatz in Crailsheim ist am kommenden Samstag, 12. März, eine Kundgebung mit bis zu 5000 Teilnehmenden angekündigt. Aufgrund der Demonstration kommt es nach Angaben der Stadtverwaltung in den Nachmittagsstunden in der gesamten Innenstadt und insbesondere im Stadtteil Türkei zu starken Verkehrsbehinderungen.

Unter dem Motto „Freie Impfentscheidung und das Ende aller

...