Bioenergiedörfer brauchen Wärmemangel wohl nicht zu befürchten

Hohenlohekreis. Gleich vier Bioenergiedörfer sind im Hohenlohekreis nah beieinander. Das ist landesweit einzigartig. Die dort wohnenden Menschen brauchen Wärmemangel wohl nicht zu befürchten.

Im Kupferzeller Teilort Hesselbronn haben die meisten Einwohner eine große Sorge nicht, welche derzeit Millionen Menschen in Deutschland umtreibt: Furcht vor kaum zu stemmenden Heizkosten und Versorgungsnot im kommenden Winter. Denn das 110-Einwohner-Örtchen ist eines von vier Bioenergiedörfern im Hohenlohekreis.

Es versorgt über zwei Drittel seiner Haushalte mit per Biogasanlage selbstproduzierter Energie und Wärme über sein örtliches Verteilnetz. „Unsere Netzteilnehmer freuen sich über Versorgungssicherheit und einen günstigen Preis“, beschreibt Rolf Stirn, Landwirtschaftsmeister und Gründer der kleinen Versorgungsstruktur, die Vorzüge der Energie-Autarkie. Gerne würden Stirn und seine Mitgesellschafter derzeit noch mehr Strom und Wärme erzeugen. Die Anlage gäbe das auch her, berichtet er: „Wir könnten die Kapazität noch um 30 Prozent steigern.“ Dann könnten zusätzliche Haushalte ans Netz angeschlossen und damit unabhängig von fossilen Brennstoffen werden. Aber: Das Baurecht setzt der Produktion ein Limit. „Das müsste der Gesetzgeber ändern“, meint Rolf Stirn.

Mit gleich vier Bioenergiedörfern ist der Kreis bundesweit Spitzenreiter in der entsprechenden Statistik – oder besser: die Hohenloher Ebene. Denn mit Untermaßholderbach, Siebeneich, Füßbach und eben Hesselbronn liegen alle vier lokalen Vorreiter für Klimaschutz und Energiewende im südlichen Teil des Hohenlohekreises. Und nicht nur in puncto Nutzung von Biomasse wird die Hohenloher Ebene zunehmend zum Schauplatz der Energiewende: Im Frühjahr gingen zwei Windkraftanlagen bei Bretzfeld in Betrieb, und ab Oktober werden sieben neue Windräder zwischen Waldenburg, Neuenstein und Öhringen gebaut – und auch im Gleichener Wald sollen sich künftig die Rotoren zweier Anlagen drehen.

In Sachen Fotovoltaik indessen präsentiert sich ein Zielkonflikt der Energiewende auf der Hohenloher Ebene besonders deutlich: Dort befinden sich die besten landwirtschaftlichen Böden des Landkreises. Daher ist es oft durchaus strittig, ob ebendiese für die Installation von Solarparks geopfert werden sollen. Dennoch sind im vergangenen Jahrzehnt auch dort bereits mehrere große Fotovoltaik-Anlagen entstanden: 2014 beispielsweise mit 1,98 Megawatt die seinerzeit größte im Landkreis oberhalb von Verrenberg. Aktuell weisen besonders die Gemeinden Bretzfeld und Kupferzell viele Flächen für die Nutzung der Solarenergie aus.

In Kupferzell sollen in der näheren Zukunft drei Fotovoltaikanlagen gebaut werden. Zwei davon werden bereits 2023 entstehen. Aber auch andernorts wird diejenige Form der Erzeugung regenerativer Energie, welche in der Bevölkerung wohl die größte Akzeptanz genießt, vorangetrieben: Die Schwäbisch Haller Stadtwerke werden an der A 6 beispielsweise eine 3,5-Hektar-Fotovoltaik-Anlage errichten. Sie wird der erste Solarpark auf Waldenburger Territorium werden und sich südlich der Fahrbahn zwischen Raststätte Hohenlohe und der Waldenburger Kläranlage befinden. Rund 500 Haushalte können durch die geplanten 3000 bis 4000 einzelnen Solarmodule mit Ökostrom versorgt werden. Im kommenden Jahr soll voraussichtlich mit dem Bau begonnen werden. Ein Mittel, um den Interessenkonflikt zwischen landwirtschaftlicher Nutzung, Flächenverbrauch und klimaschonender Energieerzeugung zu entschärfen, sind die so genannten Agri-Fotovoltaikanlagen. Bei der in jüngerer Vergangenheit entwickelten Technik stehen die Solarzellen auf Stelzen. Darunter bleibt der Anbau gewisser Pflanzen möglich. Diese „eierlegende Wollmilchsau“ der Solarenergie wird wohl auch und gerade auf der Hohenloher Ebene zukünftig verstärkt Anwendung finden. Den im gesamtgesellschaftlichen Fokus größten Beitrag für die Energieversorgung der Zukunft soll indes der Netzbooster leisten: Die 190-Millionen-Euro-Riesenbatterie soll ab 2024 in Kupferzell entstehen.