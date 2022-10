Er ist der Besitzer und Bewohner des Niederstettener Bahnhofsgebäudes. Jetzt hat Peter Sanwald bei einer Auktion in Berlin ein 3,3 Hektar großes Feuchtgebiet im Spessart ersteigert. Was will der 63-Jährige damit?

Niederstetten. In der Vorbachkommune ist Peter Sanwald bekannt. Im Jahr 2014 hat der Sohn örtlicher Gastronomen das adlig-schmucke Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1870 bei einer

