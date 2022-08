Am Sonntagnachmittag meldete sich eine 55-jährige Frau bei der Polizei in Rothenburg. Sie erstattete Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Laut ihren Angaben hatte sie sich mit ihrem Mann am Vorabend auf einem Fest in Gebsattel aufgehalten, als es einen Disput mit einem Paar gegeben hätte. Ein Wort gab das andere und so ging schließlich eine 29-Jährige auf sie und ihren Partner los. Ein

...