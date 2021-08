Bieberehren erhält ein neues Baugebiet mit 32 Plätzen

Bieberehren. Die Gollachgemeinde Bieberehren plant am südöstlichen Ortsende eine Siedlungserweiterung. Es soll das Baugebiet „Am Schirm“ nördlich der Bucher Straße hauptsächlich für Einfamilienhäuser entstehen.

Es umfasst eine Fläche von rund 2,6 Hektar und liegt zwischen der Gollach und der Bucher Straße. Durch die leicht abfallende Fläche bekommt dieses Baugebiet ein sehr schönes Gelände. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Am Schirm“ erfolgt im Rahmen des beschleunigten Verfahrens.

Von der Schäftersheimer Landmanagement GmbH war Anna Urban gekommen, um nunmehr den vom Gemeinderat bereits im Dezember 2020 genehmigten ursprünglichen Planungsentwurf mit den Einwendungen und Anregungen der Träger öffentlicher Belange wie Regierung von Unterfranken, Bund Naturschutz oder Landratsamt erneut vorzustellen.

Zwei Abschnitte geplant

Anschließend wurde die vorgeschlagene Planungsvariante mit erneuter Annahme- und Auslegungsbeschluss einstimmig genehmigt. Dipl. Ing. (FH) Christian Horn aus Eibelstadt hat im Anschluss seinen Erschließungsplan vorgestellt.

Das geplante Baugebiet mit insgesamt 32 Bauplätzen wird in zwei Abschnitte aufgeteilt. Nach ersten Kostenberechnungen betragen diese für den ersten Abschnitt 1,2 Millionen Euro und dem zweiten werden sie mit 900 000 Euro kalkuliert. Bauabschnitt eins mit 14 Plätzen wird etwas mehr kosten, da hier bereits die Erschließung zur Bucher Straße und das Regenrückhaltebecken beinhaltet sind. Abschnitt zwei mit 18 Grundstücken erfolgt nach Bedarf. Dieser dürfte vorhanden sein, denn im Altort gibt es nur sehr wenige Leerstände und die Nachfrage nach Wohnraum ist groß.

Horn geht davon aus, dass nach erfolgter Genehmigung im Winter die Ausschreibungen erfolgen können.

Im Frühjahr 2022 dürften dann die ersten Bagger anrollen und im Spätherbst der Startschuss zum Bau für die ersten Wohneinheiten fallen.

Einstimmig vergab das Gremium noch folgende Arbeiten: Fenster und Türen für Anwesen Lindenplatz 5 in Höhe von knapp 30 000 Euro (abzüglich eventueller Zuschüsse), Hebeanlage für die Kläranlage in Klingen in Höhe von 61 000 Euro und die Dachsanierung der Gemeindegarage in Höhe von 18 000 Euro.

