Betrunkener zerstört Haustüre

Kreßberg-Waldtann. Ein Betrunkener randaliert im Schwäbisch Haller Landkreis und wird in Gewahrsam genommen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.45 Uhr klingelte ein stark alkoholisierter 21-Jähriger an einem Haus in der Oberen Hirtengasse. Als ihm die Bewohnerin bedeutete zu verschwinden, schlug der Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Haustüre ein.

Bei seiner Attacke zerstörte der Mann die Glaselemente der Haustüre. Anschließend ging er weiter schlug bei einer weiteren Adresse auf die Haustüre ein und zerstörte Gegenstände im Garten.

Die Herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann antreffen. Offenbar war er stark betrunken. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. pol