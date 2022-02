Betrugsversuch vereitelt

Rothenburg. Der Aufmerksamkeit eines Bankmitarbeiters hat es ein Kunde zu verdanken, dass sein Vermögen nicht durch einen dreisten Trickbetrug geschädigt wurde.

Ein 78-jähriger Rothenburger hatte vor wenigen Tagen auf seinem Handy eine Kurznachricht erhalten, die angeblich von seiner Tochter stammte. Diese bat ihn nach der ersten Rückmeldung sogleich um Begleichung zweier offener Rechnungen, da sie derzeit nicht auf ihr Online-Banking zugreifen könne. Ihr hierzu erforderliches Mobiltelefon habe sie versehentlich in der Waschmaschine mitgewaschen, so dass es nicht mehr zu gebrauchen wäre. Es folgte ein vertrauter digitaler Gedankenaustausch zwischen Vater und „Tochter“, so dass der Mann keinen Zweifel an seiner Chatpartnerin hegte. Letztlich überwies er wie gewünscht knapp 2000 Euro auf zwei Firmenkonten. Diese Abläufe kamen jedoch einem Sachbearbeiter der Hausbank merkwürdig vor und er hinterfragte beim Kunden den Sachverhalt.

Nach einem Rückruf bei der tatsächlichen Tochter flog der Schwindel auf.

Der Bank gelang es sogar, die Überweisung zu stornieren, bevor die Empfängerkonten von den Betrügern abgeräumt waren. Die Ermittlungen wegen versuchten Betruges dauern an.