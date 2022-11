Betrugsversuch gescheitert

Neusitz. Ein 57-jähriger aus Neusitz (Landkreis Ansbach) wurde am Freitag von einem Unbekannten angerufen, der ihm mitteilte, dass er bei einem Gewinnspiel 39 000 Euro gewonnen habe.

Dieser Gewinn solle ihm angeblich am Nachmittag in bar vorbeigebracht werden. Zur Schmälerung des vermeintlichen Glücks sollte er aber zuerst Googlekarten in Höhe von 900 Euro kaufen und die Nummern dieser Karten dann am Telefon durchgeben, damit bei der Geldübergabe die Speditionskosten gedeckt seien. Der Neusitzer ging nach Angaben der Rothenburger Polizei zum Glück aber nicht auf diese Forderung ein.

Hier sollten lediglich die 900 Euro von dem Geschädigten bezahlt werden, und es wäre mit Sicherheit niemand gekommen, der dem Mann 39 000 Euro aushändigt.