Betrugsversuch gescheitert

Rothenburg. Erneut versuchte ein Trickbetrüger per Telefon, an das Vermögen einer Seniorin heranzukommen. Der Unbekannte hatte sich am Dienstagabend bei einer 86-Jährigen als Polizeibeamter ausgegeben. Die ältere Dame ließ sich jedoch nicht einschüchtern, so dass der Betrüger sein Vorhaben aufgab und das Gespräch von sich aus beendete. Offensichtlich trägt die polizeiliche Präventionsarbeit zu diesem Deliktsphänomen zunehmend Früchte. Wiederholt machen es die potenziellen Opfer richtig und lassen sich auf die Forderungen falscher Amtsträger nicht ein. Die einfachste Variante: „Einfach mit gutem Gewissen auflegen!“ Sollten die Angerufenen Zweifel über die Echtheit eines solchen Anrufes haben, wenden sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. In keinem Fall sollte hierzu die Rückruftaste verwendet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1