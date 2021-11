Betrieb auf sechs Modellbahnanlagen

Schwäbisch Hall. Nach zwei Jahren Coronapause präsentieren die Haller Eisenbahnfreunde wieder zahlreiche Zuggarnituren auf ihren Anlagen, traditionell am zweiten Novemberwochenende. Am Samstag, 13. November und Sonntag, 14. November, ist jeweils von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Auf sechs Modellbahnanlagen von der kleinsten Spurweite Z im Maßstab 1:220 bis zur Spur 1 im Maßstab 1:32, herrscht reger Fahrbetrieb.Um das Ganze zu entzerren, findet der Verkauf im Freien statt.Am Samstag findet parallel von 10 bis 16 Uhr in der Karl-Kurz-Straße 1 eine Börse für Modelleisenbahnen, Modellautos und entsprechendem Zubehör statt. Der Weg ist ausgeschildert.

