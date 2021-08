Betäubungsmittel sichergestellt

Ochsenfurt. Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt stellten am Dienstagabend am Spielplatz am Greinberg eine vierköpfige Personengruppe fest. Die Beamten nahmen hierbei gleich starken Marihuanageruch in der Luft wahr. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle wurden die Beamten auch fündig. Im Nahbereich wurden insgesamt knapp über 100 Gramm Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt.

Die vier Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden zur weiteren Bearbeitung mit auf die Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden noch mehrere Wohnungen im Landkreis Würzburg durchsucht.

Hierbei wurden neben geringen Mengen Haschisch auch noch ein Butterflymesser und ein Schlagring sichergestellt, Da es sich bei den beiden Waffen um verbotene Gegenstände handelt, wurde ein weiteres Verfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

