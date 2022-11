Besuchern gehen Lichter auf

Bad Windsheim. Die Tage werden kürzer und dunkler, das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim hält mit vielen wortwörtlichen „Highlights“ dagegen: Am Sonntag, 6. November, erstrahlen dank vieler verschiedener Lichtquellen und Beleuchtungsarten die Stuben ausgewählter Museumsgebäude. Vom Kienspan bis zur Karbidlampe – hier bringt das Museum garantiert Licht ins Dunkel.

In Zeiten drohender Energieknappheit, Stromsparmaßnahmen und Co. geht man sicher noch etwas bewusster mit dem eigenen Verbrauch um als ohnehin. Ein kleiner, praktikabler Kniff mit großer Wirkung ist es da schon, einfach nicht benötigte Geräte ab- beziehungsweise das Licht beim Verlassen der Räume auszuschalten. Einmal kurz den Schalter betätigt und fertig. In Zeiten weit vor Erfindung der Elektrizität ging man gezwungenermaßen schon bewusster mit den damals kostbaren Ressourcen um, wenn es darum ging, „Licht im Haus“ zu machen. In der gleichnamigen Veranstaltung werden ausge-wählte Stuben von Museumsgebäuden ihrer Bauzeit entsprechend erleuchtet.

Vom mittelalterlichen Kienspan, Öl- und Talglicht bis hin zu Petroleum- oder Karbidlampen, Fahrrad- oder Sturmlampen gibt es eine große Bandbreite, die durch die Lampensammlung Kastl zusätzlich erweitert wurde. Gemeinsam mit einer offenen Sonntagsführung um 11 Uhr und einem Mitmachprogramm für Kinder über „Feuer und Licht“ geht bestimmt dem ein oder der anderen ein Licht auf.